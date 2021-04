Covid Italia | oggi 10 680 contagi e 296 morti | bollettino 5 aprile

espressonline : Campagna vaccinale sbagliata: ecco perché solo in Italia si muore sempre di più di Covid. L'inchiesta esclusiva su… - g_falcomata : #???????????? è il #BorgodeiBorghi 2021. La perla del Tirreno ha vinto la competizione di @RaiTre ed è stata incoronata b… - DiMarzio : Cluster Italia: dopo #Florenzi anche #Grifo positivo al Covid-19 - plumingdales : RT @splendoreterno: l'italia è uno stato laico però in pieno covid le chiese rimangono aperte mentre teatri e cinema stanno chiusi - andreascan76 : RT @calciomercatoit: ?? #Cagliari - Anche #Cragno è risultato positivo al #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Sono 3.737 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin, in aumento di 34 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in ...Sono 10.680 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un giorno (ieri 326). I tamponi sono stati appena 102.795, ieri i test ...E non in un centro vaccinale qualsiasi ma al Pio Albergo Trivulzio, la casa di riposo più famosa d’Italia. Nella pandemia è assurta ad hub metropolitano per lo smistamento dei pazienti Covid nelle Rsa ...4 e 5 aprile tutta Italia diventa zona rossa per il weekend di Pasqua, le regole anti-Covid cambieranno e saranno le stesse per l'intero Paese: tutta Italia, infatti, diventerà zona rossa per il ...