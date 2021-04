Covid Italia, oggi 10.680 contagi e 296 morti: bollettino 5 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 10.680 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute sono inseriti altri 296 morti che portano il totale a 111.326 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Da ieri, eseguiti 250.933 tamponi, l’indice di positività è al 4,25%. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è stabile a 3.703. LOMBARDIA – Registrati 1.358 nuovi casi e 81 morti che portano il totale a 31.211 dall’inizio dell’epidemia nella regione. Gli attuali positivi al momento sono 94.431. I dimessi e guariti sono 626.759. LAZIO – Sono 1.419 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 5 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 10.680 ida coronavirus in, 5, secondo i dati regione per regione deldella Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute sono inseriti altri 296che portano il totale a 111.326 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Da ieri, eseguiti 250.933 tamponi, l’indice di positività è al 4,25%. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è stabile a 3.703. LOMBARDIA – Registrati 1.358 nuovi casi e 81che portano il totale a 31.211 dall’inizio dell’epidemia nella regione. Gli attuali positivi al momento sono 94.431. I dimessi e guariti sono 626.759. LAZIO – Sono 1.419 ida coronavirus nel Lazio, 5 ...

lorepregliasco : Vi ricordate il famoso studio che retrodatava il COVID in Italia a settembre 2019, quello che finì su tutte le prim… - espressonline : Campagna vaccinale sbagliata: ecco perché solo in Italia si muore sempre di più di Covid. L'inchiesta esclusiva su… - g_falcomata : #???????????? è il #BorgodeiBorghi 2021. La perla del Tirreno ha vinto la competizione di @RaiTre ed è stata incoronata b… - itsmerobertaa : RT @splendoreterno: l'italia è uno stato laico però in pieno covid le chiese rimangono aperte mentre teatri e cinema stanno chiusi - WomanfromTokyo2 : RT @malpassimo: Il confronto Italia-Francia sui dati del covid (morti, contagiati, t.i) sarebbe interessante e fruttuoso. Noi per esempio a… -