Covid: in Sicilia 909 nuovi casi e 20 morti (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Sono 909 i nuovi casi Covid in Sicilia e 20 i decessi. Il totale dei contagiati sale a 179.565, quello dei morti a 4.717. De nuovi positivi, 597 sono nella provincia di Palermo. Gli attuali positivi sono 23.705, con un incremento di 853 unita'; i dimessi guariti sono 151.143, +36. I ricoverati con sintomi 1.025, 158 in terapia intensiva, 12 del giorno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Sono 909 iine 20 i decessi. Il totale dei contagiati sale a 179.565, quello deia 4.717. Depositivi, 597 sono nella provincia di Palermo. Gli attuali positivi sono 23.705, con un incremento di 853 unita'; i dimessi guariti sono 151.143, +36. I ricoverati con sintomi 1.025, 158 in terapia intensiva, 12 del giorno.

Advertising

NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - FBiasin : 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza dice… - immediatonet : ?? Emergenza #Covid, posti letto pieni in #Puglia: paziente di 37 anni trasferita in Sicilia ?? - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Covid Sicilia, positivi in forte aumento in una settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia Coronavirus: in 24 ore 296 decessi e 10.680 nuovi casi con 250.933 tamponi effettuati Sicilia Sono 909 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 7.561 tamponi processati, con una ...di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 804 nuovi casi di persone risultate positive al Covid - 19 (...

Covid. Vaccini, in Italia superata quota 11 milioni di somministrazioni ...3%), Liguria (74,2%), Lombardia (77,3%), Marche (78,1%), Molise (84,9%), Provincia autonoma Bolzano (85,3%), Provincia di Trento (81,7%), Piemonte (79,5%), Puglia (73,5%), Sardegna (72,4%), Sicilia (...

Covid: in Sicilia nell'ultima settimana dati in crescita Agenzia ANSA Covid: in Sicilia 909 nuovi casi e 20 morti Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Sono 909 i nuovi casi Covid in Sicilia e 20 i decessi. Il totale dei contagiati sale a 179.565, quello dei morti a 4.717. De nuovi positivi, 597 sono nella provincia di ...

Napoli: controlli anti Covid, sanzionate nel weekend 309 persone Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Continuano i controlli anti-covid dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in tutta la città e la provincia partenopea. Tra domenica e oggi i carabinieri hanno ...

Sono 909 i nuovi positivi al Covid19 insu 7.561 tamponi processati, con una ...di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 804 nuovi casi di persone risultate positive al- 19 (......3%), Liguria (74,2%), Lombardia (77,3%), Marche (78,1%), Molise (84,9%), Provincia autonoma Bolzano (85,3%), Provincia di Trento (81,7%), Piemonte (79,5%), Puglia (73,5%), Sardegna (72,4%),(...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Sono 909 i nuovi casi Covid in Sicilia e 20 i decessi. Il totale dei contagiati sale a 179.565, quello dei morti a 4.717. De nuovi positivi, 597 sono nella provincia di ...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Continuano i controlli anti-covid dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in tutta la città e la provincia partenopea. Tra domenica e oggi i carabinieri hanno ...