Covid, in Lombardia 81 decessi: a Bergamo 122 nuovi positivi (Di lunedì 5 aprile 2021) Su 17.340 tamponi effettuati in Lombardia, sono 1.358 i nuovi positivi. Il tasso di positività è in leggera salita al 7,8% (ieri 7,2%). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-6, 858), mentre aumentano negli altri reparti (+4, 6.626). I decessi sono 81, per un totale di 31.211 morti dall’inizio della pandemia. Quanto ai dati relativi alle province, a Milano i nuovi contagi sono 418, a Brescia 220, a Bergamo 122, a Monza e Brianza 149, a Varese 47, a Como 82. Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Su 17.340 tamponi effettuati in, sono 1.358 i. Il tasso dità è in leggera salita al 7,8% (ieri 7,2%). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-6, 858), mentre aumentano negli altri reparti (+4, 6.626). Isono 81, per un totale di 31.211 morti dall’inizio della pandemia. Quanto ai dati relativi alle province, a Milano icontagi sono 418, a Brescia 220, a122, a Monza e Brianza 149, a Varese 47, a Como 82.

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Lombardia parte campagna massiva di vaccinazione - matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - myrtamerlino : Chiara #Ferragni poteva decidere di far rumore o stare zitta. Ha deciso di parlare. ???? Brava Chiara perché non tut… - AdriSantacroce : RT @claudia061167: Regione Lombardia e vaccinazione Covid, quando la pezza è peggio del buco - - Giuggio72684862 : RT @MarioCutini: Poveretto, non sa quel che dice. Pensi alla sua Lombardia che è la Regione più inefficiente in materia di sanità col prima… -