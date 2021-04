Covid, in Italia oltre 11 milioni di vaccinazioni. Ecco chi sono le persone che le hanno ricevute (Di lunedì 5 aprile 2021) sono 3.443.161 le persone già immunizzate. sono tre i vaccini a disposizione (Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca). Il quarto è in arrivo il 19 aprile (Johnson&Johnson) Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 5 aprile 2021)3.443.161 legià immunizzate.tre i vaccini a disposizione (Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca). Il quarto è in arrivo il 19 aprile (Johnson&Johnson)

MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - espressonline : Campagna vaccinale sbagliata: ecco perché solo in Italia si muore sempre di più di Covid. L'inchiesta esclusiva su… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - MenegazziMarina : @claudio_2022 Il loro piano è sostituire gli italiani con loro...in Italia abbiamo più morti covid che in tutta E… - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: Come procede la campagna vaccinale in Italia -