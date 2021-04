Covid in Italia: 296 morti, tasso di positività schizza al 10,4% (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 10.680 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un giorno (ieri 326). Sono 102.795 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 250.933, oltre 148 mila in più rispetto al giorno di Pasqua. Il tasso di positività schizza al 10,4%, ieri era al 7,1% (+3,3 punti). Sono 3.737 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in aumento di 34 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 192 (ieri 195). ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 10.680 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un giorno (ieri 326). Sono 102.795 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 250.933, oltre 148 mila in più rispetto al giorno di Pasqua. Ildial 10,4%, ieri era al 7,1% (+3,3 punti). Sono 3.737 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin, in aumento di 34 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 192 (ieri 195). ...

