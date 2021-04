Covid: in Campania aumenta tasso incidenza, 13,89% (Di lunedì 5 aprile 2021) Meno tamponi effettuati ma aumenta il tasso di incidenza in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 929 i casi positivi, 401 sintomatici, su 6687 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Meno tamponi effettuati maildiin. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, sono 929 i casi positivi, 401 sintomatici, su 6687 ...

Advertising

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - corrmezzogiorno : #Napoli Covid in Campania, tasso d’incidenza in crescita E preoccupano i sintomatici - neifatti : Covid, 929 nuovi positivi in Campania - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (5 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento… - radioalfa : 929 nuovi positivi al covid-19 in Campania. Pochi tamponi esaminati. Tasso incidenza schizza al 13,89%… -