Covid | il nuovo bollettino del ministero della Salute

Advertising

carlaruocco1 : Il discorso di @GiuseppeConteIT ci proietta verso un nuovo @Mov5Stelle. Con il Governo #Conte2 il Paese ha ottenuto… - zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - giorgio_gori : Il nuovo Decreto #Covid prevede la chiusura di bar e ristoranti fino al 30 aprile. È l’ennesimo sacrificio chiesto… - Alessan68602429 : RT @BSanturbano: @lameduck1960 Covid e vaccini: Walter Ricciardi di nuovo nella bufera Il Consiglio di Stato dà ragione al Codacons. Ora t… - infoitsport : UFFICIALE - Nuovo positivo nel cluster Italia: anche Grifo ha il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

ANSA Nuova Europa

Non disputata Empoli - Chievo: i veneti potrebbe chiedere il 3 - 0 al tavolino, i toscani vogliono la ripetizione del match a causa del focolaioche lo tiene fermo da giorni. C'è uncaso ...... dopo la scoperta di un focolaioall'interno della Nazionale azzurra, fonte di alcuni contagi ... Ilvantaggio non è tuttavia sufficiente a spegnere la verve neroverde, come si sperava con il ...I dati ufficiali sul coronavirus in Italia di lunedì 5 aprile: contagi, morti, guariti e terapie intensive di oggi ...Sono 10.680 i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Dato in netto calo rispetto a ieri (erano 18.025) ma con un numero davvero basso di tamponi: solo ...