COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 548 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID 50 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 5, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 11, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 4, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Moschiano; – 5, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 4, residenti nel comune di Quadrelle; – 3, residenti nel comune di Salza Irpina; – 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole; – 1, residente nel comune di Serino; – 1, residente nel comune di Sturno;

