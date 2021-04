Covid Gran Bretagna, oggi Johnson annuncia nuove riaperture (Di lunedì 5 aprile 2021) I contagi di Covid in Gran Bretagna rallentano grazie ai vaccini e oggi sono attesi nuovi annunci sulle prossime riaperture. Boris Johnson è atteso alle 17 (le 18 in Italia) per una conferenza stampa nella nuova ‘media room’ di Downing Street. Secondo le anticipazioni della stampa britannica, il premier dovrebbe annunciare l’ulteriore allentamento delle misure restrittive e una serie di nuove riaperture in Inghilterra , secondo la roadmap tracciata nei mesi scorsi e finora supportata dal successo della campagna vaccinale. In base a quanto previsto, a partire dal 12 aprile in Inghilterra potrebbero riaprire tutti gli esercizi commerciali non essenziali e i servizi di bar e ristorazione all’aperto. Il premier dovrebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) I contagi diinrallentano grazie ai vaccini esono attesi nuovi annunci sulle prossime. Borisè atteso alle 17 (le 18 in Italia) per una conferenza stampa nella nuova ‘media room’ di Downing Street. Secondo le anticipazioni della stampa britannica, il premier dovrebbere l’ulteriore allentamento delle misure restrittive e una serie diin Inghilterra , secondo la roadmap tracciata nei mesi scorsi e finora supportata dal successo della campagna vaccinale. In base a quanto previsto, a partire dal 12 aprile in Inghilterra potrebbero riaprire tutti gli esercizi commerciali non essenziali e i servizi di bar e ristorazione all’aperto. Il premier dovrebbe ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo britannico offrirà da venerdì prossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare due test rapi… - Agenzia_Italia : In Gran Bretagna test rapidi gratuiti a tutti, due volte a settimana - repubblica : ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Italia: In Gran Bretagna test rapidi gratuiti a tutti, due volte a settimana - FedeDiLo98 : RT @Agenzia_Ansa: Il governo britannico offrirà da venerdì prossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare due test rapidi ant… -