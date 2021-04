Covid: Gb, da venerdì test rapidi offerti a tutti (Di lunedì 5 aprile 2021) Il governo britannico offrirà da venerdì prossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare due test rapidi anti Covid alla settimana nell'ambito di un rafforzamento del piano nazionale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Il governo britannico offrirà daprossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare dueantialla settimana nell'ambito di un rafforzamento del piano nazionale di ...

