Covid Gb, 26 morti: prima dose vaccino a 31,5 milioni (Di lunedì 5 aprile 2021) Londra, 5 apr. (Adnkronos) - Solo 26 morti in 24 ore. La campagna vaccinale nel Regno Unito continua a mostrare i suoi effetti positivi sull'andamento della pandemia. Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato nelle ultime 24 ore 26 nuovi decessi, tra le persone colpite dal virus nei 28 giorni precedenti la morte, con 2.762 nuovi contagi. Nel raffronto tra gli ultimi sette giorni e i sette giorni precedenti i dati indicano un calo per i decessi del 44% e del 33,5% per i contagi. Le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid, secondo i dati aggiornati al 4 aprile, sono state 31.581.623, mentre 5.432.126 persone hanno ricevuto entrambe le dosi. L'Rt è attualmente stimato tra 0,7 e 0,9. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Londra, 5 apr. (Adnkronos) - Solo 26in 24 ore. La campagna vaccinale nel Regno Unito continua a mostrare i suoi effetti positivi sull'andamento della pandemia. Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato nelle ultime 24 ore 26 nuovi decessi, tra le persone colpite dal virus nei 28 giorni precedenti la morte, con 2.762 nuovi contagi. Nel raffronto tra gli ultimi sette giorni e i sette giorni precedenti i dati indicano un calo per i decessi del 44% e del 33,5% per i contagi. Le persone che hanno ricevuto ladelanti, secondo i dati aggiornati al 4 aprile, sono state 31.581.623, mentre 5.432.126 persone hanno ricevuto entrambe le dosi. L'Rt è attualmente stimato tra 0,7 e 0,9.

Advertising

repubblica : Covid, infermieri no-vax contagiano gli anziani nella casa di cura a Fiano: due morti - antoguerrera : Anche oggi, come ieri, 10 (dieci) morti per Covid in Regno Unito. Minimo da settembre scorso. #coronavirus #uk ???? - lucatelese : Non siamo nel marzo 2020. Oggi, in tutto il Regno Unito, solo dieci morti. Questo significa che in Italia ce ne son… - notiziae : #Covid, +10.680 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +296 #morti, +9.323 #guariti. #Tamponi: 102.795 Casi te… - fisco24_info : Covid Gb, 26 morti: prima dose vaccino a 31,5 milioni: Decessi e contagi crollano nell'arco di una settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morti Giappone,ansia per nuova variante Covid 17.29 Giappone,ansia per nuova variante Covid Una nuova variante del Covid - 19 è stata segnalata in un ospedale di Tokyo dove ha colpito 12 pazienti su 14. A destare ...stati 486mila casi e 4.785 morti.

Covid Emilia Romagna, oggi 1.493 contagi e 38 morti: bollettino 5 aprile Sono 1.493 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna resi noti oggi, 5 aprile, nel bollettino della regione. Registrati altri 38 morti. I nuovi casi, in base alla tabella, sono stati individuati su un totale di 6.299 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è ...

Covid: Veneto, 649 nuovi casi e 17 morti da ieri Agenzia ANSA Covid Gb, 26 morti: prima dose vaccino a 31,5 milioni Londra, 5 apr. (Adnkronos) - Solo 26 morti in 24 ore. La campagna vaccinale nel Regno Unito continua a mostrare i suoi effetti positivi ...

Covid Fvg, oggi 150 contagi e 10 morti: bollettino 5 aprile Sono 150 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 5 aprile, secondo il bollettino della regione. Nel dettaglio, su 2.431 tamponi molecolari sono stati rilevati 125 nuovi contagi con una ...

17.29 Giappone,ansia per nuova varianteUna nuova variante del- 19 è stata segnalata in un ospedale di Tokyo dove ha colpito 12 pazienti su 14. A destare ...stati 486mila casi e 4.785Sono 1.493 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna resi noti oggi, 5 aprile, nel bollettino della regione. Registrati altri 38. I nuovi casi, in base alla tabella, sono stati individuati su un totale di 6.299 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è ...Londra, 5 apr. (Adnkronos) - Solo 26 morti in 24 ore. La campagna vaccinale nel Regno Unito continua a mostrare i suoi effetti positivi ...Sono 150 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 5 aprile, secondo il bollettino della regione. Nel dettaglio, su 2.431 tamponi molecolari sono stati rilevati 125 nuovi contagi con una ...