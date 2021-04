Covid, da domani i nuovi colori delle regioni: ecco le regole in ogni fascia (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Italia, dopo i tre giorni in zona rossa durante le festività pasquali, torna ad essere divisa in due fasce (arancione e rosso). Dal 7 aprile si torna a scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. ecco i colori dei diversi territori e cosa si può fare e non fare. Intanto le regioni chiedono al governo di valutare aperture dal 20/4 se i dati lo consentiranno e giovedì potrebbe esserci un vertice al riguardo Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Italia, dopo i tre giorni in zona rossa durante le festività pasquali, torna ad essere divisa in due fasce (arancione e rosso). Dal 7 aprile si torna a scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa.dei diversi territori e cosa si può fare e non fare. Intanto lechiedono al governo di valutare aperture dal 20/4 se i dati lo consentiranno e giovedì potrebbe esserci un vertice al riguardo

Advertising

SkyTG24 : Covid, da domani i nuovi colori delle regioni: ecco le regole in ogni fascia - Avvenire_Nei : Covid. Vaccinazioni, superata quota 11 milioni. Regioni, cosa cambia da domani - LaStampa : Covid, da domani New York vaccina i trentenni. Dal 6 aprile tocca agli over 16 - 29luglio1971 : RT @SkyTG24: Covid, da domani i nuovi colori delle regioni: ecco le regole in ogni fascia - Postfin : Puglia, è caccia ai no vax: «Entro domani elenchi degli operatori sanitari che si sono rifiutati» -