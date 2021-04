Covid | cabina di regìa per riaprire piscine e palestre dopo il 20 aprile

(Di lunedì 5 aprile 2021) Le Regioni chiederanno al governo di pensare a riaperture di settori molti penalizzati, per esempio, nel caso di miglioramento dei dati epidemiologici. La richiesta sarà fatta giovedì 8quandi incontreranno il premier Mario Draghi in merito ai fondi Recovery e durante il confronto col governo nella Stato-Regioni L'articolo proviene da Firenze Post.

Potrebbe essere convocata la prossima settimana la cabina di regia del Governo per valutare la programmazione di possibili riaperture di alcune attività dopo il 20 aprile, sulla base di un eventuale miglioramento dei dati epidemiologici.