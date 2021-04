Covid | 296 morti in 24 ore | aumentano i ricoveri E il piano di 500 mila vaccinazioni al giorno sembra irrealizzabile

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il Governo promette di raggiungere la quota di 500.000 dosi di vaccino somministrate al. Non tutti però credono che sia possibile una cosa simile. Sono 10.680 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il Ministero della Salute. Sono 3.737 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 34 L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 10.680 nuovi contagi (102mila tamponi) e altri 296 morti - MediasetTgcom24 : Covid, 10.680 nuovi casi su 102.795 tamponi e altri 296 decessi #Coronavirus - Agricolturabio1 : RT @fabbri333: Covid: 10.680 positivi, 296 vittime. Ma con soli 102.795 tamponi - Sanità - - globalistIT : Avevamo sperato che iniziasse il calo dei ricoveri. Ma purtroppo... Tutti i dati del ministero della Salute… - tuttoatalanta : ULTIM’ORA - Covid, 10.680 nuovi casi su 102.795 tamponi e altri 296 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 296

Le vittime da ieri sono invece. I dati sono in calo rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri (... I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il- 19 sono in totale 3.737, ovvero 34 più di ...Sono invecele vittime in un giorno (ieri 326). Sono 102.795 i tamponi molecolari e antigenici ... Sono 3.737 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, in aumento di 34 unità ...ROMA, 05 APR - Sono 10.680 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un giorno ...I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 5 aprile 2021, registrano 10.680 casi e 296 vittime. Tasso di positività al 10,4% ...