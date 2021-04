Covid | 182 casi positivi oggi nelle Marche ma con pochi tamponi Ecco dove ora il rischio è più alto La mappa del contagio

Advertising

GDF : Operazione “Carpe Covid” della #GDF #Crotone. Imprenditore percepiva indebitamente il contributo a fondo perduto pe… - vivereosimo : Covid 19: 'pochi' tamponi, le nuove diagnosi sono 182, 89 in provincia di Ancona - fisco24_info : Coronavirus, ultime notizie: altri 10.680 casi e 296 vittime: Sono 182 i positivi al Covid rilevati nelle Marche ne… - GiaPettinelli : Covid, nelle Marche 182 positivi in 24 ore - Marche - - provinciasulcis : Con 261 nuovi casi positivi al Covid-19 su 2.182 test eseguiti, la percentuale in Sardegna sale all'11,96%. Salgono… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 182

Sono 47.239 i casi di positività al- 19 complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio ... In totale sono stati eseguiti 1.030.218 tamponi, con un incremento complessivo di 2.test rispetto ...ANCONA - Ultimo giorno di zona rossa nelle Marche che da domani torneranno a colorarsi di arancione con i dati del Gores nella giornata di Pasquetta che confermano come ilsia ancora presente e che quindi è assolutamente vietato abbassare la guardia. Anzi, sarà opportuno essere ancora più attenti perchè con il passaggio alla zona arancione nella giornata di domani ...Scende decisamente il numero dei nuovi positivi, ma oggi, lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta, sono stati fatti pochi tamponi. In Canavese i ...I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 182 (57 in provincia di Macerata, 89 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e 6 ...