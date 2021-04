Così alcuni italiani vanno in crociera durante la zona rossa a Pasqua 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Non solo Canarie. Mentre l’Italia è a Pasqua in zona rossa c’è anche chi va in crociera. L’Associated Press racconta un magnifico reportage con tanto di foto sulla MSC Grandiosa, nave da crociera che offre meravigliosi itinerari vacanzieri anche durante il lockdown. AP pubblica foto in cui si mostrano i passeggeri che si godono il sole in piscina a bordo della nave il 31 marzo a Civitavecchia. Msc Grandiosa è partita da Genova il 30 marzo e ha fatto tappa a Civitavecchia per caricare altri passeggeri. Poi è andata verso Napoli, Cagliari e Malta mentre il suo rientro a Genova è previsto per domani, 6 aprile. Un’attività che è andata avanti anche durante l’inverno, con crociere di sette notti lungo il Mar Mediterraneo. A bordo erano in duemila. Le navi da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Non solo Canarie. Mentre l’Italia è ainc’è anche chi va in. L’Associated Press racconta un magnifico reportage con tanto di foto sulla MSC Grandiosa, nave dache offre meravigliosi itinerari vacanzieri ancheil lockdown. AP pubblica foto in cui si mostrano i passeggeri che si godono il sole in piscina a bordo della nave il 31 marzo a Civitavecchia. Msc Grandiosa è partita da Genova il 30 marzo e ha fatto tappa a Civitavecchia per caricare altri passeggeri. Poi è andata verso Napoli, Cagliari e Malta mentre il suo rientro a Genova è previsto per domani, 6 aprile. Un’attività che è andata avanti anchel’inverno, con crociere di sette notti lungo il Mar Mediterraneo. A bordo erano in duemila. Le navi da ...

