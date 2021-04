"Cosa potrebbe esserci dietro". AstraZeneca, bomba di Galli sulla Germania: l'ipotesi estrema sullo stop al vaccino (Di lunedì 5 aprile 2021) C'è qualCosa che proprio non torna sullo stop imposto da Olanda e Germania al vaccino AstraZeneca, secondo stop dopo il primo e il successivo via libera dell'Ema sul siero. I due paesi hanno deciso di sospendere nuovamente le somministrazioni in via precauzionale per il sospetto che ci siano dei legami con alcuni casi di trombosi che sono in primis rarissimi e, soprattutto, non ancora dimostrati. A nutrire dei sospetti sullo stop è Massimo Galli, il direttore malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Nel dettaglio, l'Olanda ha imposto lo stop alla somministrazione agli under-60, mentre la Germania addirittura pensa di somministrare a chi ha già ricevuto la prima dose di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) C'è qualche proprio non tornaimposto da Olanda eal, secondodopo il primo e il successivo via libera dell'Ema sul siero. I due paesi hanno deciso di sospendere nuovamente le somministrazioni in via precauzionale per il sospetto che ci siano dei legami con alcuni casi di trombosi che sono in primis rarissimi e, soprattutto, non ancora dimostrati. A nutrire dei sospettiè Massimo, il direttore malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Nel dettaglio, l'Olanda ha imposto loalla somministrazione agli under-60, mentre laaddirittura pensa di somministrare a chi ha già ricevuto la prima dose di ...

Advertising

ManueleBruzzi1 : @FrancescoGlione @massimozampini @ocram_5 Io non so neanche chi sei e non potrebbe fregarmene di meno. Ho commentat… - giugiulolafan : RT @Flaxgiugiulola: Vorrei soltanto dire una cosa che forse potrebbe farvi riflettere e mi rivolgo esclusivamente ai fan di Giulia: Avete n… - RosaBellini4U : 4/ Sentendomi non all'altezza sua. E capisco benissimo cosa vuoi dire sulla tua seconda opportunità.. Però non vogl… - brainnwashed : Seriamente preoccupata per quello che potrebbe succedere nell'ultimo capitolo non so neanche cosa pensare - pratofiorito_ : RT @Flaxgiugiulola: Vorrei soltanto dire una cosa che forse potrebbe farvi riflettere e mi rivolgo esclusivamente ai fan di Giulia: Avete n… -