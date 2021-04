Cosa c'è dietro il tweet in tendenza del momento. Di mezzo c'è pure Fedez - (Di lunedì 5 aprile 2021) Novella Toloni Il nuovo game show di Prime Video impazza sui social network. Caterina Guzzanti e Pintus i più twittati e il comico di Colorado finisce in tendenza per una battuta "LOL, chi ride è fuori" ha fatto il botto. Il nuovo show comico di Amazon Prime Video, che vede sfidarsi dieci comici italiani all'ultima risata, ha conquistato il web e non solo. Nelle ultime ore il nuovo programma in streaming ha tenuto banco sui social network, dominando le tendenze italiane. E di mezzo ci sono pure Mara Maionchi e il rapper Fedez, giudici supremi del game show. Dieci i concorrenti in gioco in questa prima edizione: Frank Matano, Michela Giraud, Angelo Pintus, Katia Follesa, Luca Ravenna, Lillo, Ciro Priello, Fru, Caterina Guzzanti ed Elio delle Storie Tese. Tutti rinchiusi in una casa - teatro per sei ore ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Novella Toloni Il nuovo game show di Prime Video impazza sui social network. Caterina Guzzanti e Pintus i più twittati e il comico di Colorado finisce inper una battuta "LOL, chi ride è fuori" ha fatto il botto. Il nuovo show comico di Amazon Prime Video, che vede sfidarsi dieci comici italiani all'ultima risata, ha conquistato il web e non solo. Nelle ultime ore il nuovo programma in streaming ha tenuto banco sui social network, dominando le tendenze italiane. E dici sonoMara Maionchi e il rapper, giudici supremi del game show. Dieci i concorrenti in gioco in questa prima edizione: Frank Matano, Michela Giraud, Angelo Pintus, Katia Follesa, Luca Ravenna, Lillo, Ciro Priello, Fru, Caterina Guzzanti ed Elio delle Storie Tese. Tutti rinchiusi in una casa - teatro per sei ore ...

