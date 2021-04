Cosa cambia con l’abolizione della “censura cinematografica” (Di lunedì 5 aprile 2021) “Non è più previsto il divieto assoluto di uscita in sala né di uscita condizionata a tagli o modifiche”. Questi, in sintesi, saranno i primi effetti dell’abolizione censura cinematografica annunciata quest’oggi dal Ministero della Cultura. Il decreto, firmato dal Ministro Dario Franceschini, rappresenta un importante punto di svolta per chi produce e realizza pellicole per la distribuzione nel mercato italiano. Un cambiamento rispetto alla legge n. 161 del 1962, denominata Revisione dei film e dei lavori teatrali, e corretta più volte nel corso degli anni. Abolizione censura cinematografica, Cosa cambia “Abolita la censura cinematografica, definitivamente superato quel sistema di controlli e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) “Non è più previsto il divieto assoluto di uscita in sala né di uscita condizionata a tagli o modifiche”. Questi, in sintesi, saranno i primi effetti delannunciata quest’oggi dal MinisteroCultura. Il decreto, firmato dal Ministro Dario Franceschini, rappresenta un importante punto di svolta per chi produce e realizza pellicole per la distribuzione nel mercato italiano. Unmento rispetto alla legge n. 161 del 1962, denominata Revisione dei film e dei lavori teatrali, e corretta più volte nel corso degli anni. Abolizione“Abolita la, definitivamente superato quel sistema di controlli e ...

Advertising

Avvenire_Nei : Covid. Vaccinazioni, superata quota 11 milioni. Regioni, cosa cambia da domani - Corriere : ?? Colori delle regioni, scuole, rientri dall'estero: cosa cambia da domani - Corriere : ?? Cosa cambia da domani - ALauri72 : @SensoDiNausea Non è che ogni cosa che dici può essere presa come le tavole dei 10 comandamenti. Ogni tanto una cav… - mx_minhyukk : Cosa cambia? La confidenza che c'è tra gli interlocutori. Stessa cosa in una relazione, anche se di base la realtà… -