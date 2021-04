Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 aprile 2021: 909 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 909 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 7.561 i tamponi processati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 5 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale al 12%, ma è evidente che nel computo dei test non sono stati conteggiati quelli rapidi. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 23.705. Crescono i ricoveri: sono 1.025 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+51), di cui 158 in terapia intensiva (+5). 22.522 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 20, mentre i guariti appena 36.Palermo è ancora una volta la città in cui si registra l’incremento maggiore con ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 909 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 7.561 i tamponi processati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 5. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale al 12%, ma è evidente che nel computo dei test non sono stati conteggiati quelli rapidi. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 23.705. Crescono i ricoveri: sono 1.025 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+51), di cui 158 in terapia intensiva (+5). 22.522 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 20, mentre i guariti appena 36.è ancora una volta la città in cui si registra l’incremento maggiore con ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia Coronavirus: in 24 ore 296 decessi e 10.680 nuovi casi con 250.933 tamponi effettuati Lombardia Sono 1.358 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, con 81 decessi. Lo comunica il ministero della Salute. Sicilia Sono 909 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su ...

Coronavirus in Sicilia, i dati per provincia (5 aprile) Di seguito il nuovo aggiornamento relativo ai casi di Coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia: i dati sono aggiornati a oggi ( 5 aprile 2021 ), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Di seguito il ...

Covid: in Sicilia nell'ultima settimana dati in crescita Agenzia ANSA Covid, 909 nuovi positivi e 20 decessi in Sicilia Si registrano 909 nuovi casi di coronavirus in Sicilia e 20 decessi. Il totale dei contagiati sale a 179.565, quello dei morti a 4.717. De nuovi positivi, 597 sono nella provincia di Palermo. Gli ...

Covid Sicilia, positivi in forte aumento in una settimana Covid: in Sicilia nell'ultima settimana dati in crescita. Oltre mila nuovi casi, il 20% in più. Ricoveri sopra quota mille ...

