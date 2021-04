Coronavirus | oltre 100 mila casi in un giorno in India | mai così tanti da inizio pandemia Thailandia | sui vaccini priorità a Phuket per rilanciare il turismo

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 aprile 2021)EPA/DIVYAKANT SOLANKI Vaccinazioni anti-Covid a Dharavi, Mumbai. Il terzo bilancio più grave dopo Usa e Brasile Non accenna a frenare il contagio dain. Il Paese ha registrato 103.558 nuovidi Covid in 24 ore, mai. Il totale dasalea 12,59 milioni di. Si tratta del terzo bilancio più grave in tutto il mondo, dopo gli Stati Uniti e il Brasile. I decessi confermati per Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 478, per un totale di 165.101. Le infezioni giornaliere sono in aumento dall’di febbraio, e hanno convinto lo stato più ricco dell’, il Maharashtra, sede della capitale finanziaria, Mumbai, a ...