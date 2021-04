Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 6 aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) Quarantena per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno Stato o territorio Ue Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, martedì 6 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Dopo tre giorni di zona rossa in occasione delle festività pasquali, da oggi l’Italia torna ad essere divisa a colori. Marche, Veneto e Trentino tornano in zona arancioni. Restano, invece, in zona rossa fino al 13 aprile, a causa dell’incidenza superiore a 250 casi per 100mila abitanti, Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021) Quarantena per tutti coloro che hanno sornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso inin uno Stato o territorio Ue Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, martedì 6andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Dopo tre giorni di zona rossa in occasione delle festività pasquali, dal’torna ad essere divisa a colori. Marche, Veneto e Trentino tornano in zona arancioni. Restano, invece, in zona rossa fino al 13, a causa dell’incidenza superiore a 250 casi per 100mila abitanti, Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, ...

