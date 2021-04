Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 5 aprile 2021: +10.680 nuovi positivi (Di lunedì 5 aprile 2021) Ultimo giorno di zona rossa su tutto il territorio nazionale dopodiché le massime restrizioni saranno applicate soltanto a 9 Regioni Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, lunedì 5 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DEL bollettino Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 10.680 nuovi casi e 296 morti; ieri si contavano 18.025 nuovi positivi e 326 morti. Sono 3.737 (+34) le persone ricoverate nelle terapie intensive e 28.785 (+57) i ricoveri nei reparti ordinari. AGGIORNAMENTO NEWS Ultimo giorno di zona rossa. Quindi, anche ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) Ultimodi zona rossa su tutto il territorio nazionale dopodiché le massime restrizioni saranno applicate soltanto a 9 Regioni Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, lunedì 5andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DELNelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 10.680casi e 296 morti; ieri si contavano 18.025e 326 morti. Sono 3.737 (+34) le persone ricoverate nelle terapie intensive e 28.785 (+57) i ricoveri nei reparti ordinari. AGGIORNAMENTO NEWS Ultimodi zona rossa. Quindi, anche ...

