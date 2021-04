Coronavirus nel Lazio, il bollettino di lunedì 5 aprile 2021: 1419 nuovi casi e 32 morti (Di lunedì 5 aprile 2021) nel Lazio, il bollettino di lunedì 5 aprile 2021 : sono 1419 i nuovi casi (778 a Roma città) su oltre 11mila test tra tamponi e antigenici processati nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 32, i ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 aprile 2021) nel, ildi: sono(778 a Roma città) su oltre 11mila test tra tamponi e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Idecessi sono 32, i ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Covid Lazio, oggi 1.419 contagi e 32 morti. A Roma 700 casi Bollettino e tabella del 5 aprile Sono 1.419 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 5 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 32 morti. La tabella fa riferimento a 700 casi a Roma. "Oggi su oltre 9 mila tamponi nel ...

Covid Campania, oggi 929 contagi e 9 morti: bollettino 5 aprile I dati e la tabella della regione Sono 929 i nuovi contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi, 5 aprile, nel bollettino relativo all'analisi di 6.687 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari eseguiti è del ...

Coronavirus nel mondo, Portogallo: riaprono musei, scuole e locali all'aperto la Repubblica Bimba con l'intestino al posto del polmone. L'incredibile storia A rendere ancor più complesso il quadro clinico della piccola è stata la sua positività al coronavirus nei mesi ... sua incredibile storia è iniziata nel novembre del 2019, quando è venuta ...

Gran Bretagna: la polizia disperde un rave party illegale La polizia di West Mercia è intervenuta un rave illegale che si è tenuto a Dorstone, nell'Herefordshire, sabato scorso. Secondo quanto riportato dalla BBC, alcune delle 150 persone presenti sul luogo ...

