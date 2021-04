Coronavirus, Musumeci avverte: “La zona rossa a Palermo non è esclusa, ho un piano con Orlando” (Di lunedì 5 aprile 2021) Numeri non da zona rossa, ma temiamo il peggio.Coronavirus, il bollettino del 5 aprile 2021: 10.680 nuovi casi, 296 i decessi. La situazione in ItaliaCosì Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia intervenuto in merito al picco di contagi da Coronavirus riscontrati negli ultimi giorni soprattutto nella provincia di Palermo. Dopo lo scandalo che ha coinvolto l'assessorato alla sanità dell'isola, quest'ultima non è riuscita a trovare uno stato di tranquillità dal punto di vista dei numeri pandemici. I bollettini rilasciati quotidianamente, infatti, lasciano presagire l'avvento di una situazione non facile in Sicilia.Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 aprile 2021: 909 nuovi casi, la situazione a PalermoL'aumento sensibile dei contagi in ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) Numeri non da, ma temiamo il peggio., il bollettino del 5 aprile 2021: 10.680 nuovi casi, 296 i decessi. La situazione in ItaliaCosì Nello, presidente della Regione Sicilia intervenuto in merito al picco di contagi dariscontrati negli ultimi giorni soprattutto nella provincia di. Dopo lo scandalo che ha coinvolto l'assessorato alla sanità dell'isola, quest'ultima non è riuscita a trovare uno stato di tranquillità dal punto di vista dei numeri pandemici. I bollettini rilasciati quotidianamente, infatti, lasciano presagire l'avvento di una situazione non facile in Sicilia.Sicilia, il bollettino del 5 aprile 2021: 909 nuovi casi, la situazione aL'aumento sensibile dei contagi in ...

