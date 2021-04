Coronavirus, lunedì 5 aprile: sono 1.419 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 5 aprile 2021) Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-5.989) e quasi 2 mila antigenici per un totale di oltre 11 mila test, si registrano 1.419 casi positivi (-104), 32 i decessi (+6) e +806 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 12%. I casi a Roma città sono a quota 700. Apertura delle prenotazioni per gli anni 65 e 64 (ovvero i nati nel 1956 e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 aprile 2021) Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generaliAsl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su oltre 9 mila tamponi nel(-5.989) e quasi 2 mila antigenici per un totale di oltre 11 mila test, si registrano 1.419 casi positivi (-104), 32 i decessi (+6) e +806 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 12%. I casi a Roma cittàa quota 700. Aperturaprenotazioni per gli anni 65 e 64 (ovvero i nati nel 1956 e ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunedì Covid - 19. Oggi 677 casi positivi in Puglia, 5 in provincia di Brindisi con 2 decessi ... informa che oggi lunedì 5 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 3978 test per l'infezione da Covid - 19 coronavirus e sono stati registrati 677 casi positivi: 211 in provincia di Bari,5 in ...

Covid Lazio, bollettino di oggi 5 aprile: 1419 nuovi casi, 32 morti e 700 contagi a Roma Sono stati diffusi dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio i dati del bollettino di oggi " lunedì 5 aprile 2021 - sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus nel Lazio. Oggi su oltre 9mila tamponi molecolari ( - 5.989) e circa 2mila test antigenici per l'individuazione del Covid - 19 - per ...

