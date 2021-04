Coronavirus Latina e provincia, 218 positivi e zero guarigioni: i dati di oggi 5 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Coronavirus Latina e provincia, secondo i dati comunicati dall’Asl di Latina si registrano nella giornata di oggi 218 positivi. In particolare i casi risultano essere 20 ad Aprilia, 1 a Castelforte, 19 a Cisterna, 3 a Cori, 16 a Fondi, 11 a Formia, 5 a Gaeta, 3 a Itri, 50 a Latina, 1 a Lenola, 8 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 1 a Norma, 14 a Pontinia, 6 a Priverno, 1 a Prossedi, 8 a Sabaudia, 2 a San Felice, 5 a Sermoneta, 16 a Sezze, 13 a Sonnino e 12 a Terracina. Le guarigioni sono 0, i nuovi ricoveri 10 e le vaccinazioni 1266. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021), secondo icomunicati dall’Asl disi registrano nella giornata di218. In particolare i casi risultano essere 20 ad Aprilia, 1 a Castelforte, 19 a Cisterna, 3 a Cori, 16 a Fondi, 11 a Formia, 5 a Gaeta, 3 a Itri, 50 a, 1 a Lenola, 8 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 1 a Norma, 14 a Pontinia, 6 a Priverno, 1 a Prossedi, 8 a Sabaudia, 2 a San Felice, 5 a Sermoneta, 16 a Sezze, 13 a Sonnino e 12 a Terracina. Lesono 0, i nuovi ricoveri 10 e le vaccinazioni 1266. su Il Corriere della Città.

