Coronavirus, la svolta del Regno Unito: due tamponi rapidi alla settimana gratuiti per tutti (Di lunedì 5 aprile 2021) Il governo del Regno Unito offrirà da venerdì prossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare gratuitamente due tamponi rapidi alla settimana, nell'ambito di un rafforzamento del piano nazionale di prevenzione contro il Coronavirus. Secondo le autorità sanitarie britanniche, l'iniziativa contribuirà a spegnere sul nascere qualsiasi nuovo focolaio, mentre il Paese si prepara a uscire gradualmente dal suo lungo periodo di lockdown. Il risultato entro 30 minuti I tamponi rapidi, che forniscono un responso entro 30 minuti, saranno disponibili gratuitamente in farmacia, in appositi centri di controllo e potranno essere recapitati anche per posta. Vengono già utilizzati per testare gli alunni nelle scuole e le loro ...

