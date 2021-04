Coronavirus, la Francia avvia la produzione nazionale di vaccini: obiettivo 250 milioni di dosi. Cina, un’intera città in quarantena (Di lunedì 5 aprile 2021) Francia ANSA Covid, ParigiMacron: «Una questione di indipendenza» La Francia si mette in proprio e da questa settimana comincerà a produrre, all’interno dei confini nazionali, i vaccini contro il Coronavirus. La produzione avverrà all’interno di una serie di fabbriche subappaltatrici, che hanno siglato intese con le aziende produttrici di vaccini anti-Covid. Secondo le stime delle autorità sanitarie, l’obiettivo è fissato a 250 milioni di dosi entro la fine dell’anno. Un progetto che il presidente Emmanuel Macron ha definito «una questione di indipendenza». I primi flaconi made in France arriveranno dai laboratori della Delpharm, che ha firmato un contratto con Pfizer e BioNTech. A metà aprile partirà anche Recipharm, che ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021)ANSA Covid, ParigiMacron: «Una questione di indipendenza» Lasi mette in proprio e da questa settimana comincerà a produrre, all’interno dei confini nazionali, icontro il. Laavverrà all’interno di una serie di fabbriche subappaltatrici, che hanno siglato intese con le aziende produttrici dianti-Covid. Secondo le stime delle autorità sanitarie, l’è fissato a 250dientro la fine dell’anno. Un progetto che il presidente Emmanuel Macron ha definito «una questione di indipendenza». I primi flaconi made in France arriveranno dai laboratori della Delpharm, che ha firmato un contratto con Pfizer e BioNTech. A metà aprile partirà anche Recipharm, che ha ...

