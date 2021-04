Coronavirus in Toscana: 24 morti, oggi 5 aprile 2021, lunedì dell’Angelo. E 981 nuovi contagi (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 24 i morti per Coronavirus registrati in Toscana oggi, 5 aprile 2021, lunedì dell'Angelo: si tratta di 14 uomini e 10 donne con età media di 80 anni. Mentre sono sotto il migliaio i nuovi contagiati: esattamente 981(950 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico) con età di 46 anni (il 16% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 24 iperregistrati in, 5dell'Angelo: si tratta di 14 uomini e 10 donne con età media di 80 anni. Mentre sono sotto il migliaio iati: esattamente 981(950 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico) con età di 46 anni (il 16% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

