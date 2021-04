Coronavirus in Lombardia, 1.358 nuovi casi. A Bergamo +122 positivi (Di lunedì 5 aprile 2021) Su 17.340 tamponi effettuati in Lombardia, sono 1.358 i nuovi positivi secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia lunedì 4 aprile. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 aprile 2021) Su 17.340 tamponi effettuati in, sono 1.358 isecondo i dati forniti dalla Regionelunedì 4 aprile.

