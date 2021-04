Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 aprile: 10.680 nuovi casi (Di lunedì 5 aprile 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 5 aprile 2021, registrano 10.680 casi e 296 vittime. In calo rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 10,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 570.096 con un incremento di 1.061 casi. 192 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 9.323 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e sotto i 29mila il totale dei ricoverati, oggi è di 28.785 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 aprile 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì 52021, registrano 10.680e 296 vittime. In calo rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 10,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 570.096 con un incremento di 1.061. 192 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 9.323 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e sotto i 29mila il totale dei ricoverati, oggi è di 28.785 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

Advertising

_Carabinieri_ : L’Arma si stringe compatta attorno alla famiglia dell’App. Sc. Q.S. Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte Ca… - sole24ore : #Coronavirus: Uk, dal 9 #tamponi gratis per tutti due volte a settimana. #Pregliasco: «Restrizioni servono, mantene… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 aprile: 10.680 nuovi casi e 296 morti. Il tasso è il 10,4% - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Sono 10.680 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 18.025) a fronte di 102.795 tamponi effe… - TommyBrain : Sputnik:Coronavirus in Italia: contagi in calo con pochi tamponi ma oltre 10% tasso di positività -