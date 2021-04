Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 aprile: 10.680 nuovi casi, i morti sono 296 (Di lunedì 5 aprile 2021) sono 10.680 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 18.025), a fronte di 102.795 tamponi giornalieri effettuati (ieri 250.933). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 10,3% (ieri 7,18%). sono 296 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 3.737 (+34), con 192 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 aprile sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 aprile 2021)10.680 icontagi di Covid-19 in(ieri 18.025), a fronte di 102.795 tamponi giornalieri effettuati (ieri 250.933). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 10,3% (ieri 7,18%).296 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive3.737 (+34), con 192ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 5sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

