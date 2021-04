Coronavirus, il bollettino di Pasquetta: lieve calo degli attualmente positivi (Di lunedì 5 aprile 2021) Pasqua e Pasquetta in zona rossa: le regole fino al 5 aprile 3 aprile 2021 AGGIORNAMENTO Sono altri 185 i nuovi contagiati in Veneto secondo il report delle ore 17 di Azienda Zero sull'andamento della ... Leggi su vicenzatoday (Di lunedì 5 aprile 2021) Pasqua ein zona rossa: le regole fino al 5 aprile 3 aprile 2021 AGGIORNAMENTO Sono altri 185 i nuovi contagiati in Veneto secondo il report delle ore 17 di Azienda Zero sull'andamento della ...

