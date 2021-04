Coronavirus, il bollettino del 5 aprile 2021: 10.680 nuovi casi, 296 i decessi. La situazione in Italia (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 10.680 nuovi casi di Coronavirus in Italia e 296 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 5 aprile 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO Coronavirus, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta” nuovi casi: 10.680 Totale casi: 3.678.944 Tamponi (antigenici e molecolari): 102.795 Attualmente positivi: 570.096 +1.061 Ricoverati con sintomi: +353 totale 28.785 Ricoverati in Terapia Intensiva: +34 totale 3.737 Ingressi in terapia intensiva: 192 ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 10.680diine 296 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 5. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta”: 10.680 Totale: 3.678.944 Tamponi (antigenici e molecolari): 102.795 Attualmente positivi: 570.096 +1.061 Ricoverati con sintomi: +353 totale 28.785 Ricoverati in Terapia Intensiva: +34 totale 3.737 Ingressi in terapia intensiva: 192 ...

