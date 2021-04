Coronavirus, il bollettino del 5 aprile: 10.680 nuovi contagi, 296 decessi. L’indice di positività schizza al 10,4% (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA. Sono 10.680 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un giorno ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA. Sono 10.680 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un giorno ... sul sito.

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 aprile: 10.680 nuovi casi e 296 morti. Il tasso è il 10,4% - LaStampa : Coronavirus, il bollettino del 5 aprile: 10.680 nuovi contagi, 296 decessi. L’indice di positività schizza al 10,4% - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 aprile: 10.680 nuovi casi, i morti sono 296 - LaTorre1905 : #Coronavirus Torre del Greco, 6 casi di positività e 28 guarigioni per ulteriori info clicca qui… - Yogaolic : #Covid 5 aprile 2021: il bollettino coronavirus oggi. Contagi in Italia ed #Emilia Romagna -