Coronavirus, i dati – I contagi calano a 10.680 in 24 ore: tasso di positività sale al 10,4%, ma con solo 102mila tamponi. Altre 296 vittime (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 10.680 le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Numeri in netto calo rispetto a quelli registrati nella giornata di ieri, quando i nuovi casi erano 18.025, ma dovuti anche al minor numero di tamponi processati: sono infatti 102.795 i test effettuati nell’ultima giornata contro gli oltre 250mila di ieri, con il tasso di positività che schizza così al 10,4%. Un balzo dovuto anche al basso numero di tamponi effettuati che, probabilmente, sono stati concentrati su persone che manifestavano sintomatologie da Covid. In leggero calo le vittime che passano dalle 326 di ieri alle 296 di oggi. Sono 9.323 le persone guarite nell’ultima giornata, un numero che, nonostante il calo dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 10.680 le persone risultate positive alnelle ultime 24 ore, secondo iforniti dal ministero della Salute. Numeri in netto calo rispetto a quelli registrati nella giornata di ieri, quando i nuovi casi erano 18.025, ma dovuti anche al minor numero diprocessati: sono infatti 102.795 i test effettuati nell’ultima giornata contro gli oltre 250mila di ieri, con ildiche schizza così al 10,4%. Un balzo dovuto anche al basso numero dieffettuati che, probabilmente, sono stati concentrati su persone che manifestavano sintomatologie da Covid. In leggero calo leche passano dalle 326 di ieri alle 296 di oggi. Sono 9.323 le persone guarite nell’ultima giornata, un numero che, nonostante il calo dei ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, il pressing delle Regioni per le riaperture: “Dal 20 aprile se migliorano i dati”. Giovedì in programm… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: Regioni, con miglioramento dati valutare aperture dal 20 aprile - Agenzia_Ansa : Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 297 le vittime, secondo i dati del m… - ilfaroonline : Coronavirus, le Regioni a Draghi: “Se i dati migliorano riaperture dal 20 aprile” - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, i dati - I contagi calano a 10.680 in 24 ore tasso di positività sale al 10,4%, ma con solo 102mila tampo… -