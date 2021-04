Coronavirus, cosa si può fare a Pasqua le regole per oggi. In Sicilia vaccinazioni in Chiesa. Consiglio di Stato: sì all’obbligo della mascherina per i minori di 12 anni – LIVE (Di lunedì 5 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 7.58 – Pasquetta in zona Rossa, cosa si può fare: le regole 21.50 – I numeri dell’emergenza Coronavirus, il punto della settimana Coronavirus18.35 – Morta l’insegnante con sintomi di trombosi, aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca Terapia intensiva Coronavirus18.00 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 aprile Coronavirus16.20 – Lockdown di Pasqua, oltre 100mila controlli e 2.643 sanzioni il 3 aprile Carabinieri15.55 – Zingaretti: “La campagna ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 7.58 – Pasquetta in zona Rossa,si può: le21.50 – I numeri dell’emergenza, il puntosettimana18.35 – Morta l’insegnante con sintomi di trombosi, aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca Terapia intensiva18.00 –in Italia, il bollettino del 4 aprile16.20 – Lockdown di, oltre 100mila controlli e 2.643 sanzioni il 3 aprile Carabinieri15.55 – Zingaretti: “La campagna ...

Advertising

zazoomblog : Coronavirus cosa si può fare a Pasqua le regole per oggi. In Sicilia vaccinazioni in Chiesa. Consiglio di Stato: sì… - Valeria76ad : CORONAVIRUS: è stato creato in un LABORATORIO di WUHAN! Ecco cosa ha detto la VIROLOGA che è fuggita dalla CINA… - Valeria76ad : Cosa nasconde il regime cinese sul Coronavirus - GoSollaar01 : RT @infoitinterno: Coronavirus, la Calabria in zona rossa fino al 21 aprile. Ecco cosa cambia con la nuova ordinanza - infoitinterno : Coronavirus, la Calabria in zona rossa fino al 21 aprile. Ecco cosa cambia con la nuova ordinanza -