Coronavirus, contagi in crescita e anche Ragusa rischia la zona rossa (Di lunedì 5 aprile 2021) I dati relativi ai contagi da Coronavirus nell’ultima settimana in Sicilia, elaborati dalla Protezione Civile, mostrano un ulteriore peggioramento della situazione. Nella settimana appena trascorsa i nuovi positivi sono stati 7.005, il 20,5% in più rispetto alla precedente. Non si superavano la soglia dei 7000 nuovi positivi in una settimana dallo scorso 24 gennaio. Sale il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 5 aprile 2021) I dati relativi aidanell’ultima settimana in Sicilia, elaborati dalla Protezione Civile, mostrano un ulteriore peggioramento della situazione. Nella settimana appena trascorsa i nuovi positivi sono stati 7.005, il 20,5% in più rispetto alla precedente. Non si superavano la soglia dei 7000 nuovi positivi in una settimana dallo scorso 24 gennaio. Sale il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo: il Brasile verso i 13 milioni di casi, record di contagi in India - sole24ore : #Coronavirus: Uk, dal 9 #tamponi gratis per tutti due volte a settimana. #Pregliasco: «Restrizioni servono, mantene… - sole24ore : #Pedofilia, come la #pandemia ha moltiplicato i casi di adescamento online. Tutte le notizie sulla pandemia dall'It… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID?19 - paoloigna1 : L'#India fa registrare nei numeri ufficiali il numero record di nuovi contagi per il #covid19 dall'inizio della Pan… -