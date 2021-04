Coronavirus, 10 morti nelle Marche: sono 2701 dall'inizio della pandemia / I ricoverati nelle regioni (Di lunedì 5 aprile 2021) ANCONA - Emergenza Covid senza fine. Altri dieci morti nelle Marche oggi - lunedì 5 aprile 2021 - nelle Marche. Hanno per la vita sette donne e tre uomini, il più giovane un 65enne di Jesi morto al ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 5 aprile 2021) ANCONA - Emergenza Covid senza fine. Altri diecioggi - lunedì 5 aprile 2021 -. Hanno per la vita sette donne e tre uomini, il più giovane un 65enne di Jesi morto al ...

Advertising

antoguerrera : Anche oggi, come ieri, 10 (dieci) morti per Covid in Regno Unito. Minimo da settembre scorso. #coronavirus #uk ???? - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 aprile: 10.680 nuovi casi e 296 morti. Il tasso è il 10,4% - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 aprile: 10.680 nuovi casi, i morti sono 296 - roccoitaliano : RT @RaiNews: Coronavirus: 10.680 nuovi casi e 296 morti - PaoloMadonnaDF : Gran Bretagna 05/04/21 - positivi 2.762- morti 26 (mancano dati dal Galles e Irlanda nord) tot 126.862. 1° Vaccina… -