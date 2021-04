Corona virus: Italia, 570096 attualmente positivi a test (+1071 in un giorno) con 111326 decessi (296) e 2997522 guariti (9323). Totale di 3678944 casi (10680) Dati della protezione civile: effettuati 102795 tamponi (Di lunedì 5 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 570096 attualmente positivi a test (+1071 in un giorno) con 111326 decessi (296) e 2997522 guariti (9323). Totale di 3678944 casi (10680) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 102795 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(296) e).di) proviene da Noi Notizie..

