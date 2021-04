Controlli di Pasqua, oltre 5mila sanzionati in 24 ore (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Le forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche del rispetto delle misure anti Covid, nella giornata di ieri, domenica di Pasqua, hanno controllato 96.098 persone, delle quali 2.405 sanzionate amministrativamente e 26 denunciate per aver violato gli obblighi di quarantena legati alla positività al virus. Secondo i dati diffusi online dal Viminale, sempre ieri i Controlli hanno riguardato anche 10.423 tra esercizi ed attività commerciali, con 83 titolari sanzionati e 23 provvedimenti di chiusura. Nel fine settimana di Pasqua, tra sabato e ieri, le persone sanzionate amministrativamente sono state 5.048 in 48 ore (su un totale di 207.300 controllate). Leggi su agi (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Le forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche del rispetto delle misure anti Covid, nella giornata di ieri, domenica di, hanno controllato 96.098 persone, delle quali 2.405 sanzionate amministrativamente e 26 denunciate per aver violato gli obblighi di quarantena legati alla positività al virus. Secondo i dati diffusi online dal Viminale, sempre ieri ihanno riguardato anche 10.423 tra esercizi ed attività commerciali, con 83 titolarie 23 provvedimenti di chiusura. Nel fine settimana di, tra sabato e ieri, le persone sanzionate amministrativamente sono state 5.048 in 48 ore (su un totale di 207.300 controllate).

