Con «Tenebre e Ossa» Netflix ruba il trono di re del fantasy alla Hbo (Di lunedì 5 aprile 2021) Gli orfani della saga fantasy del trono di Spade stanno per trovare una nuova casa su Netflix. A un anno dall'annuncio, la piattaforma di streaming è infatti pronta al debutto di una nuova serie basata sui romanzi di Leigh Bardugo ambientati nel Grishaverse. Dal 23 aprile, ci troveremo così catapultati in un nuovo universo tra streghe, mostri e lotte di potere. Una scommessa importante per Netflix che ha scelto di rinnovare la serie per una seconda stagione ancor prima della messa in onda. Tenebre e Ossa unisce entrambe le saghe create da Bardugo in una sola serie che, come accaduto per Il trono di Spade, ci porta da un lato all'altro di questo nuovo continente fantastico separato da una barriera di oscurità creata in passato da un gruppo di Grisha - esseri umani con ...

