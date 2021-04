Con questa violenza degli eccessi meteo, c’è da preoccuparsi (Di lunedì 5 aprile 2021) meteo sempre più estremo per i cambiamenti del clima.Sarà un’ondata di freddo record? Per molte aree d’Europa è quasi certo, in Italia vedremo… Lo abbiamo scritto, ad aprile può succedere che possano verificarsi irruzione artiche consistenti, ma quel che preoccupa è la facilità con cui si passa dal caldo al freddo. Come se niente fosse… E’ la violenza degli eccessi meteo a preoccupare maggiormente, non l’episodio in sé (come detto può starci). Veniamo da un’ondata di caldo allucinante e non fatichiamo a dirvi che sembrava estate. Tra qualche ora, anzi fin da queste ore, le condizioni climatiche sono cambiate, drasticamente. E’ tornato l’Inverno e si farà sentire con più forza nella prima metà della settimana. Dovremmo esserci abituati agli sbalzi termici, così come dovremmo essere abituati ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 5 aprile 2021)sempre più estremo per i cambiamenti del clima.Sarà un’ondata di freddo record? Per molte aree d’Europa è quasi certo, in Italia vedremo… Lo abbiamo scritto, ad aprile può succedere che possano verificarsi irruzione artiche consistenti, ma quel che preoccupa è la facilità con cui si passa dal caldo al freddo. Come se niente fosse… E’ laa preoccupare maggiormente, non l’episodio in sé (come detto può starci). Veniamo da un’ondata di caldo allucinante e non fatichiamo a dirvi che sembrava estate. Tra qualche ora, anzi fin da queste ore, le condizioni climatiche sono cambiate, drasticamente. E’ tornato l’Inverno e si farà sentire con più forza nella prima metà della settimana. Dovremmo esserci abituati agli sbalzi termici, così come dovremmo essere abituati ...

