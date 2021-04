Comunità cristiana di base di San Paolo: “Il vero peccato? Che la Chiesa condanni le relazioni omosessuali. Così si fa violenza” (Di lunedì 5 aprile 2021) “Noi riteniamo che il diktat vaticano vada respinto, sia nel metodo che nel merito”. A scriverlo è la Comunità cristiana di base di San Paolo, che ha sede a Roma, contestando con forza la recente dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede che ha affermato che “la benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita”. Un pronunciamento, approvato da Papa Francesco, che, secondo questa realtà ecclesiale, è “inaccettabile” e “va ritenuto inammissibile, sotto l’aspetto biblico, teologico e storico”. Una voce di protesta che si unisce a quella di altri vescovi e sacerdoti della Chiesa cattolica che in queste settimane non hanno nascosto la loro contrarietà alla dichiarazione dell’ex Sant’Uffizio. Le Comunità cristiane di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) “Noi riteniamo che il diktat vaticano vada respinto, sia nel metodo che nel merito”. A scriverlo è ladidi San, che ha sede a Roma, contestando con forza la recente dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede che ha affermato che “la benedizione delle unioninon può essere considerata lecita”. Un pronunciamento, approvato da Papa Francesco, che, secondo questa realtà ecclesiale, è “inaccettabile” e “va ritenuto inammissibile, sotto l’aspetto biblico, teologico e storico”. Una voce di protesta che si unisce a quella di altri vescovi e sacerdoti dellacattolica che in queste settimane non hanno nascosto la loro contrarietà alla dichiarazione dell’ex Sant’Uffizio. Lecristiane di ...

