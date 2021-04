Complicità | collusioni | omertà Da lì parte la riproduzione mafiosa

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 aprile 2021) Nell’ultimo incontro con i miei studenti del New Jersey, parlando di lotta alle mafie, la domanda più frequente è stata sul perché in Italia furono assassinate tutte le persone che si opposero seriamente al crimine mafioso. La risposta poteva sembrare semplice, invece, non lo è stata affatto. Mentre riflettevo su cosa dire, mi sono tornati in mente alcuni pensieri di una delle tanti notti insonni frutto di questa pandemia che ci affligge ormai da oltre un anno. Mi sovviene il ricordo dei miei studi liceali e mi torna inaspettatamente in mente Dante Alighieri che, guarda caso, in questi giorni è celebrato per la ricorrenza dei settecento anni dalla sua morte. Il parallelismo è con il canto III dell’Inferno dove incontra gli ignavi. Gli studenti mi guardano attoniti, tra il serio e il faceto, ma ascoltano con attenzione le mie considerazioni apparentemente assurde. Chiedo loro: secondo ...