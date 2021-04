Come verificare se sei stato coinvolto nel data breach di 553 milioni di utenti di Facebook (Di lunedì 5 aprile 2021) Al momento, si può verificare solamente se la propria mail rientri tra l’ingente mole di stringhe di dati che hanno riguardato, appunto, un colossale Facebook data breach che – secondo la compagnia di Mark Zuckerberg – è stato già individuato e risolto nel 2019, ma di cui oggi si documentano le proporzioni. Perché la fuga di dati per oltre 553 milioni di utenti di Facebook nel mondo riguarda una serie impressionante di informazioni riservate, che vanno dal proprio indirizzo mail – appunto – sino al numero di telefono che, a quanto pare, risulta essere il dato sicuramente più appetibile e anche quello maggiormente d’impatto sulla fuga di notizie. C’è anche un modo, ora, per verificare se i tuoi indirizzi mail sono finiti all’interno del ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 aprile 2021) Al momento, si puòsolamente se la propria mail rientri tra l’ingente mole di stringhe di dati che hanno riguardato, appunto, un colossaleche – secondo la compagnia di Mark Zuckerberg – ègià individuato e risolto nel 2019, ma di cui oggi si documentano le proporzioni. Perché la fuga di dati per oltre 553didinel mondo riguarda una serie impressionante di informazioni riservate, che vanno dal proprio indirizzo mail – appunto – sino al numero di telefono che, a quanto pare, risulta essere il dato sicuramente più appetibile e anche quello maggiormente d’impatto sulla fuga di notizie. C’è anche un modo, ora, perse i tuoi indirizzi mail sono finiti all’interno del ...

