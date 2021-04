Come sta Gianni Morandi? Il cantante festeggia la Pasqua ricoverato a Cesena (Di lunedì 5 aprile 2021) 5 aprile 2021 - Come sta Gianni Morandi? L'amato contante emiliano resta ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, Centro romagnolo di riferimento per i grandi ustionati. A Quotidiano.net Morandi racconta il terribile episodio accaduto l'11 marzo. 'Ho bruciature sul 15% del corpo. Senza i farmaci non si può resistere a questo dolore' . L'incidente Gianni Morandi ha ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 aprile 2021) 5 aprile 2021 -sta? L'amato contante emiliano restaall'ospedale Bufalini di, Centro romagnolo di riferimento per i grandi ustionati. A Quotidiano.netracconta il terribile episodio accaduto l'11 marzo. 'Ho bruciature sul 15% del corpo. Senza i farmaci non si può resistere a questo dolore' . L'incidenteha ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Mostri, complotti e bambine in CGI: la rece di Godzilla vs. Kong ... Kong però non ci casca, come plasticamente illustrato da una scena nella quale rompe la quarta ... almeno fino a quando sta ferma; l'illusione traballa quando ci si rende conto che le hanno programmato ...

Barbara D'Urso, clamoroso rifiuto in diretta. Il "NO" inaspettato E la notizia sta rimbalzando da un capo all'altro del Paese. Qualche giorno fa era stata Giovanni ... Iconica la faccia di Carmelita, ripresa anche da Striscia la notizia che come sempre non fa scappare ...

News Rebus tridente, come sta l'attacco del Parma Forza Parma Isola dei Famosi, Valentina Persia imita Vera Gemma Nella puntata di lunedì 29 marzo dell'Isola dei Famosi, Valentina Persia si è prestata ad un'imitazione di Vera Gemma. Ecco la reazione della naufraga ...

Il Messico starebbe pensando a Lozano come fuori quota alle Olimpiadi Il selezionatore della nazionale Jaime Lozano preparerà la lista definitiva di calciatori che potranno far parte della spedizione olimpica nei prossimi mesi e tra i nomi opzionati per i possibili fuor ...

