Clausola rescissoria De Ligt: i dettagli sul contratto con la Juve (Di lunedì 5 aprile 2021) Matthijs De Ligt ha una Clausola rescissoria con la Juve, ma solamente a partire dal 2022. Il retroscena sul contratto dell’olandese Il contratto di Matthijs De Ligt con la Juve prevede una Clausola rescissoria di 150 milioni. A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Romano, che sottolinea però come la Clausola sia attiva solamente a partire a luglio 2022, come anche quella di Erling Haaland con il Borussia Dortmund. Al termine di questa stagione la Juve vuole trattenere necessariamente il difensore olandese, considerato un giocatore chiave. I dettagli SU JuveNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Matthijs Deha unacon la, ma solamente a partire dal 2022. Il retroscena suldell’olandese Ildi Matthijs Decon laprevede unadi 150 milioni. A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Romano, che sottolinea però come lasia attiva solamente a partire a luglio 2022, come anche quella di Erling Haaland con il Borussia Dortmund. Al termine di questa stagione lavuole trattenere necessariamente il difensore olandese, considerato un giocatore chiave. ISUNTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

EmanueleAllocca : RT @NicoSchira: Rottura tra #LautaroMartinez e gli storici agenti (Rolando Zarate e Beto Yaquè): il Toro tratterà da solo e in prima person… - GalihGieloof : RT @NicoSchira: Rottura tra #LautaroMartinez e gli storici agenti (Rolando Zarate e Beto Yaquè): il Toro tratterà da solo e in prima person… - junews24com : De Ligt, clausola rescissoria con la Juve dal 2022. Il retroscena sul contratto - - DomenicoDD_ : RT @NicoSchira: Rottura tra #LautaroMartinez e gli storici agenti (Rolando Zarate e Beto Yaquè): il Toro tratterà da solo e in prima person… - cuoreinteristaa : RT @NicoSchira: Rottura tra #LautaroMartinez e gli storici agenti (Rolando Zarate e Beto Yaquè): il Toro tratterà da solo e in prima person… -